Il Napoli rischia altre penalizzazioni: il club presenta il ricorso, Leonardo Bonucci commenta

Il Napoli rischia ulteriori penalizzazioni per eventuali violazioni del Protocollo FIGC. Il Giudice Sportivo non ha escluso altri provvedimenti nella decisione con la quale ha comminato il 3-0 a tavolino a favore della Juventus. Non basta, dunque, il punto di penalizzazione agli azzurri come punizione aggiuntiva. “Resta, altresì, del tutto integra e impregiudicata l’attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo”. Così recita la sentenza.

Con un tweet il club si è chiaramente ribellato alla decisione del Giudice Sportivo, comunicando ufficialmente che farà ricorso. “La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”. si legge. “Sono semplicemente le regole e ci siamo attenuti a quelle”, ha commentato invece al riguardo Leonardo Bonucci, presentandosi ai microfoni di Rai Sport al termine di Italia-Olanda. Juventus-Napoli si giocherà, ma a scendere in campo saranno gli avvocati.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.