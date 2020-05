TUTTOSPORT – La Juventus gioca a braccio di ferro col Napoli per Arkadiusz Milik: niente scambi

Si parla anche del Napoli tra i temi che arrivano dalla prima pagina di Tuttosport. Il noto quotidiano piemontese si sofferma su alcuni degli argomenti più importanti del momento nell’edizione in edicola oggi. “Bomber antivirus. Il mercato si scatena aspettando la ripartenza del campionato. Arkadiusz Milik-Juve: per il polacco è braccio di ferro col Napoli che preferisce trattare per soldi e non sulla base di scambi”. E ancora: “Edinson Cavani-Inter, l’uruguaiano del PSG prende tempo di fronte all’offerta di Giuseppe Marotta: prima la Champions, poi la risposta”.

Insomma, a sorpresa sarà Arkadiusz Milik il protagonista del mercato azzurro. Dries Mertens ha rinnovato, José Callejon probabilmente non lo farà. Il polacco andrà in scadenza l’anno prossimo e Aurelio De Laurentiis non può permettersi di perdere anche lui gratuitamente. Il presidente, però, non vede di buon occhio la serie di contropartite tecniche propostegli finora per abbassare le pretese economiche. Se il centravanti partirà, servirà del cash, altrimenti non se ne farà nulla.