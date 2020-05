Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli monitora anche Hamed Junior Traorè del Sassuolo

Hamed Junior Traorè del Sassuolo piace al Napoli. Non solo Jeremie Boga, quindi. Gli azzurri hanno adocchiato più di un giocatore tra le fila dei neroverdi. Cristiano Giuntoli non sembra farsi problemi della clausola rescissoria da 26 milioni di Euro, perché il vero ostacolo sarebbe il passaporto da extracomunitario.

La Gazzetta di Modena ha parlato dell’interesse dei partenopei verso i due calciatori del Sassuolo. “L’ala è nel mirino della Roma e piace molto anche all’estero. Siviglia, Rennes e Borussia Dortmund tra le squadre che si sono informate. Costa non meno di 20 milioni (o più probabilmente 25) e potrebbe essere un crack del prossimo calciomercato, mentre su Instagram si stanno scatenando i tifosi (specie di Milan e Napoli) che chiedono al giocatore di passare al loro club. Ma il Napoli non è interessato soltanto a Boga: Giuntoli ha preso informazioni anche sulla situazione di Junior Traorè, il centrocampista ivoriano che il Sassuolo ha preso dall’Empoli (a cui dovrà pagare un riscatto superiore ai 10 milioni) ma che è stato preso in accordo con la Juventus. Più probabile che Traorè resti almeno un altro anno in neroverde, ma il classe 2000 ha sicuramente un grande avvenire di fronte a sé ed è naturale che grandi club stiano iniziando a monitorarlo”.