Napoli, senti Peppe Iannicelli: “Quante squadre in Europa potranno pagare cifre soddisfacenti per Kalidou Koulibaly?”

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni curiose sul Napoli e sul calcio italiano ai microfoni di Campania Sport, in onda su Canale 21. “La Francia va punita, non può passarla liscia dopo aver annullato il campionato. In Europa qualcosa va rivisto. Le leghe che hanno abbandonato la UEFA, hanno alzato bandiera bianca e vanno punite nelle coppe”.

“L’Italia potrebbe essere coinvolta e il Napoli potrebbe tornare in UEFA in Champions League direttamente, perché lo meriterebbe. Kalidou Koulibaly va certamente via dal Napoli, almeno al 70%? Non sono d’accordo. Kouliblay parte al 70% in condizioni normali. Non dimentichiamo che mercato sarà post Covid. Quante squadre in Europa potranno pagarlo cifre soddisfacenti e dandogli uno stipendio idoneo? Secondo me poche. Io abbasserei le cifre. Koulibaly costa dai 60 in su”. Se anche Kalidou Koulibaly dovesse andar via, la rosa azzurra conoscerebbe uno stravolgimento non indifferente. Al momento, però, è Allan a vantare le maggiori possibilità di essere ceduto.