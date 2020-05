CDS – Napoli, Cristiano Giuntoli va in pressing sul Gremio per Everton

Sono tanti gli argomenti trattati dalla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il noto quotidiano romano si sofferma infatti su alcuni dei temi più importanti e sentiti del momento. Ecco i titoli dell’ultima edizione: “Everton prenota un futuro a Napoli: scelta ideale. Il manager del brasiliano entra in scena: è un club prestigioso, trattiamo da un mese”. E ancora: “Il ds Cristiano Giuntoli va in pressing sul Gremio che chiede 30 milioni”.

Per il resto, ci si interroga sulla ripresa del campionato di Serie A. Mancano pochi giorni e finalmente arriverà una decisione ufficiale. Se si giocherà, ci sarà una data precisa per riprendere. Molto probabile che non si percorrerà la strada dei playoff e dei playout, comunque. La stagione dovrà concludersi giocoforza ad agosto per non incrociarsi col campionato successivo e con le coppe che europee, anch’esse da completare. Il tutto a meno di sorprese dell’ultimo minuto, ovviamente…