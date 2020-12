TUTTOSPORT – La delusione di Paulo Dybala: Alvaro Morata ha già scontato la squalifica

“Dybala, ciao Juve” è il titolo di apertura dell’edizione odierna di Tuttosport. Accolto il ricorso per Alvaro Morata, lo spagnolo è pronto per la sfida di Marassi contro il Genoa in programma domani alle 16. Il suo ritorno escluderà l’argentino dalla formazione titolare. “Sassuolo 2° ma che Benevento!”: spazio anche alla vittoria dei nerovedi nell’anticipo del venerdì che ha aperto l’undicesima giornata di Serie A. Grazie al rigore di Domenico Berardi è -4 dal Milan. Sassuolo in 10 nella ripresa, Benevento sfortunato.

“Paolo guarda quanto amore”: Vicenza, in migliaia per l’ultimo saluto a Pablito. Oggi funerale di popolo, in diretta sulla Rai a partire dalla 10:00. La proposta: il “premio Rossi” al capocannoniere. “Ansia Giampaolo: ‘Toro per te non dormo più'”. Oggi una delicata sfida salvezza all’Olimpico tra il Torino di Giampaolo e l’Udinese di Luca Gotti. Infine “Papà Haaland: ‘CR7 e Ibra idoli, premio da brividi”. Parla il padre di Erling Braut Haaland, centravanti del Borussia Dortmund vincitore del Golden Boy.