CDS – Tanti impegni, serve il turnover: Piotr Zielinski ha giocato 5 partite di fila

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio alla corsa per lo scudetto, con le diverse squadre impegnate all’inseguimento del Milan capolista. 4 giornate in 12 giorni, considerando anche il prossimo turno infrasettimanale. Anche il Napoli di Gennaro Gattuso se la giocherà, insieme alla Roma di Paulo Fonseca. Spazio anche alla tragica scomparsa di Paolo Rossi, con l’intervista esclusiva di Franco Carraro.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In vista del tour de force, bisogna valutare lo stato dei giocatori più utilizzati. Nella fattispecie, a Napoli Piotr Zielinski ha giocato 5 partite di fila, seppur sostituito sempre intorno al 60′, mentre Lorenzo Insigne non si ferma dal Sassuolo. Alex Meret e Kostas Manolas si riprenderanno il posto dall’inizio. Mancano gli esterni per far rifiatare Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, mentre a centrocampo c’è la soluzione rappresentata da Diego Demme. Fabian Ruiz si porta dietro solo le fatiche europee dopo lo stop in campionato.