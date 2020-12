Napoli, l’assessore allo sport parla dello stadio: “Solo Diego Armando Maradona poteva riuscire ad accelerare i tempi della burocrazia”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle iniziative future legate al nuovo stadio “Diego Armando Maradona” e non soltanto. “Solo Maradona poteva riuscire ad accelerare i tempi della burocrazia: era la volontà del popolo e non finisce qui. La prossima settimana ci sarà Consiglio Comunale solenne nel ricordo di Diego. Al Museo Filangieri, nel cuore della città, nascerà il Museo del Ricordo. Anche Piazzale Tecchio potrà cambiare nome e chiamarsi Piazzale Maradona”.

“Inaugurazione dello stadio? In primavera, e comunque quando sarà possibile avere il popolo allo stadio, inaugureremo lo Stadio Maradona con un evento sportivo. Il Museo all’interno dello stadio? I tecnici sono già al lavoro: le idee ci sono. L’evento per inaugurare lo Stadio Maradona? Potrà essere una gara amichevole tra Napoli e Boca Juniors, ma vogliamo coinvolgere anche Argentinos Junior e inviteremo anche la Nazionale Argentina”.

