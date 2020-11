TUTTOSPORT – Juventus, Paulo Dybala diventa un caso

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: “Il caso Dybala”. All’Olimpico contro la Lazio non è bastato il goal di Cristiano Ronaldo: Juventus raggiunta al 94′ dal solito Felipe Caicedo. La rete del biancoceleste è nata da un errore imperdonabile dell’argentino bianconero, ancora ben lontano dalla forma migliore. Ora è un caso a Torino, dove si attende oggi la decisione della Corte d’Appello su Juventus-Napoli.

Il quotidiano titola poi sul Milan e su Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri in pieno recupero erano sotto per 2 a 1 contro l’Hellas Verona, dopo che lo stesso “Ibra” aveva calciato un rigore alle stelle dopo un’ora di gioco. Al terzo di recupero, però, lo svedese salta più in alto di tutti e la piazza dove Marco Silvestri, autore di una gran partita, non può arrivare. Termina 2-2, con il Milan che fallisce l’allungo ma si porta a +2 sul Sassuolo, attualmente al secondo posto in classifica.