Gennaro Gattuso dopo Bologna-Napoli: “Se qualcuno mi parla di scudetto lo mando a fanc…”

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Bologna-Napoli. “A me sentire parlare di scudetto, di ammazzare le partite per forza non mi piace. Troppe polemiche, sembra che abbiamo perso tre partite e non è così. Calma, noi siamo giovani, forti e possiamo avere difficoltà. Questa è una squadra da tenere sul pezzo. A tratti abbiamo giornate no, invece quando prendiamo le legnate bisogna reagire, come oggi. Mario Rui e Ghoulam? Oggi sono andati in tribuna perché ieri hanno fatto delle gran passeggiate. Li ho portati perché è troppo facile stare a casa sul divano, sono venuti per farli stare con la squadra. Domani torneranno, senza rancori si va avanti. L’andazzo che sto sentendo ultimamente non mi piace per nulla. Troppe polemiche, troppi maestri. Per mesi mi avete chiesto perché non passavo al 4-2-3-1, poi sbaglio una partita e si parla di nuovo di 4-3-3”.

“(…) In questo momento ci sta venendo a mancare Mertens. Lo conoscete meglio di me, era una sentenza dalla sua mattonella. Di solito non perdona, nelle ultime gare ha avuto due occasioni a partita. Anche col Sassuolo abbiamo avuto occasioni, facendo una buonissima prestazione. Se non chiudi le partite come oggi, puoi andare in difficoltà. Ma sono contento della prestazione perché non dare profondità al Bologna è tanta roba. Dobbiamo fare di più nella finalizzazione. Se qualcuno mi parla di scudetto lo mando a fanc… Dobbiamo fare i seri. Ospina e Meret? Ho due ottimi portieri. Come li scelgo? Meret è migliorato tanto nelle giocate coi piedi. Con me è cresciuto tanto e può farlo ancora. Li scelgo in base a come gli avversari vogliono venire a prenderci. Ora mi faccio il segno della croce per tutti i nazionali, spero che mi andrà bene”.