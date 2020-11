GAZZETTA – Andrea Pirlo e Antonio Conte falliscono: così non basta

La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna con questo titolo: “IncredIbra”. Il Milan rimonta il Verona a San Siro da 0-2 a 2-2, ma niente fuga. E’ un “campiomatto”. L’attaccante svedese tira alle stelle un rigore, poi prende la traversa, firma il pari al 83′. E si arrabbia: “Il prossimo penalty lo lascio a Kessié”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ecco tutte le accuse della Lazio”: la procura irpina sta lavorando con quella FIGC. Il laboratorio di Avellino rischia grosso. I pm: “Falso, epidemia colposa e frode”. “L’ira di Marotta: Serie A falsata”: nel taglio alto viene sottolineato come le ASL stiano prendendo misure differenti. “Pirlo e Conte, così non basta”: Juve, pari all’ultimo, poi scoppia il caso di Paulo Dybala, mentre l’Inter non sa più vincere. Che occasioni perse! La Lazio acciuffa Cristiano Ronaldo al 95′, Lautaro Martinez in goal e poi l’Atalanta fa 1-1. Il Napoli esce vittorioso dal Renato Dall’Ara pur non disputando una gara brillantissima. La vetta è di nuovo vicina per gli azzurri.