Napoli, c’è qualche possibilità di vittoria per il ricorso contro la Juventus

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, ha parlato in queste ore l’avvocato Edoardo Chiacchio, che si è espresso sul caso di Juventus-Napoli che verrà dibattuto di nuovo in giornata. “Ricorso Napoli in Corte d’Appello? Pur dovendo valutare completamente dall’esterno posso solo riferire che ci sono delle condizioni migliori perché un ricorso possa essere accolto. La controparte non si è costituita e quindi risulta assente”, ha affermato il noto legale, durante il suo intervento odierno.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“L’ASL di Napoli è stata l’unica in Italia ha concesso e rilasciato un documento di fondamentale importanza al calcio Napoli. Queste due condizioni sono super favorevoli, il ricorso potrebbe essere accolto. Imposizione ASL sulle Nazionali può essere preso in considerazione. Ogni elemento può essere preso in considerazione, speriamo che il Napoli veda accolto il suo ricorso”, ha aggiunto Edoardo Chiacchio. Ai tifosi non resta che sperare e attendere per festeggiare una posizione in classifica di tutto rispetto.