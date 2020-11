Bologna-Napoli, il goal di Kalidou Koulibaly era valido? Ci sono due opinioni sull’arbitraggio

Un VAR poco attento in Bologna-Napoli. Anche il quotidiano piemontese Tuttosport se ne rende conto. “Se all’intervallo lo 0-1 è stato un affarone per il Bologna, la partita si sarebbe potuta chiudere definitivamente già dopo 4’ della ripresa, quando Koulibaly avrebbe insaccato sugli sviluppi di un angolo. Senonché la palla gli era schizzata nei pressi da un tocco di mano di Osimhen, pescato dal Var, che però non ha rilevato come l’attaccante del Napoli fosse stato affossato dal pessimo Denswill. Il Bologna ha continuato senza colpo ferire ancora per un po’, finché l’ingresso di Vignato è stato la scintilla per una ventina di minuti arrembanti. L’occasionissima di cui sopra se trasformata non avrebbe però reso giustizia. Il Napoli se l’è pienamente meritata”.

Di altra opinione è La Gazzetta dello Sport. “Tanto rumore per nulla al Dall’Ara: i due rossi per proteste alle due panchine di Bologna-Napoli farebbero pensare a chissà che, invece la direzione di Pasqua è discreta: fa giocare tanto e fischia poco, ma lo fa in modo equilibrato ed è quasi sempre vicino all’azione. Bene il Var Abisso sul mani di Osimhen che, avvenendo nell’immediatezza, annulla il raddoppio del Napoli al 49’. Incomprensibili le proteste di Danilo: per l’entrataccia su Lozano il giallo è il minimo. Ok anche su Di Lorenzo al 57’: non è mani”.