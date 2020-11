Napoli, Enrico Fedele punzecchia Gennaro Gattuso: “Inesperto dal punto di vista della comunicazione”

in

L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro Enrico Fedele ha parlato a Marte Sport Live all’indomani del successo del Napoli a Bologna firmato da Victor Osimhen. “Gattuso dimostra ancora di essere inesperto dal punto di vista della comunicazione con le sue parole. Io avrei evitato certe dichiarazioni. Sui ‘maestri’ ha ragione, molti puntano a questo ruolo, altri però hanno l’esperienza per parlare di calcio. Ieri mi è piaciuta l’applicazione difensiva da parte del Napoli: tutti hanno partecipato alla fase difensiva e questo conta a prescindere dal modulo tattico. I numeretti contano fino ad un certo punto”.

“Pedro o Mertens? Sono due giocatori diversi, Mertens guarda la porta e segna. Il problema del Napoli del futuro riguarda proprio la collocazione del belga che non incide tanto a 40 metri dalla porta. Se il Napoli deve lottare per i primi posti, deve trovare anche i goal”, ha aggiunto infine Enrico Fedele. Si può sempre migliorare.