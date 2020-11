Lazio, caos tamponi: c’è il rischio di provvedimenti pesanti

La Gazzetta dello Sport non placa le polemiche attorno alla Lazio: Secondo quanto riportato dalla rosea, l’ASL del Lazio sarebbe intervenuta in scivolata nei casi di Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. Li ha bloccati alla vigilia della sfida alla Juventus, ma ora le preoccupazioni per la Lazio sono per il fascicolo aperto dalla Procura di Avellino, che sta cercando di capire da cosa nascano le difformità tra i tamponi effettuati dal club biancoceleste. Nel mirino è finita Futura Diagnostica, un laboratorio campano al quale il club di Claudio Lotito si è affidato. Le ipotesi di reato potrebbero essere di epidemia colposa e frode in pubbliche forniture.

La Finanza, sempre secondo la Gazzetta, non si sarebbe limitata ai tamponi, ma avrebbe analizzato pure le comunicazioni tra il club e l’ASL, con la Lazio che avrebbe dovuto comunicare ufficialmente le positività: sarebbero arrivate telefonate, ma mai comunicazioni ufficiali, con nomi e cognomi dei contagiati. I provvedimenti potrebbero essere pesanti.