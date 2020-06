TUTTOSPORT – “Juve-Roma, uomini d’oro”

“Juve-Roma, uomini d’oro”, si legge sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. Il mercato si infiamma. Federico Bernardeschi e Nicolò Zaniolo potrebbero diventare protagonisti di uno scambio clamoroso. James Pallotta non escluderebbe di cedere il suo gioiellino, esploso poco più di un anno fa e già nel giro della Nazionale.

In alto, invece, si parla di Napoli: “Ciao Francesca. Coraggio, Rino”, in merito alla scomparsa della sorella di Gennaro Gattuso, tecnico degli azzurri. Un fulmine a ciel sereno che scuote l’ambiente partenopeo a pochi giorni di distanza dalla semifinale di Coppa Italia con l’Inter, che segnerà il ritorno al calcio giocato al San Paolo. Francesca Gattuso era stata ricoverata in terapia intensiva a febbraio, tanto che al termine di Sampdoria-Napoli il mister non si presentò alle interviste post-partita. Il mondo del calcio si è stretto intorno al tecnico, che ha ricevuto le condoglianze di diversi club italiani e non solo, oltre che della Lega Serie A.