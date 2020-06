Napoli, Umberto Chiariello guarda lontano: “Aurelio De Laurentiis come consigliere?”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è tornato a parlare del Napoli con il suo EditoNuovo, in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo: “C’è un personaggio pubblico che sugli orari delle partite ha messo la parola fine. Lo chiamavano “Schizzo” perché partiva a schizzo sull’avversario, Marco Tardelli. Poche parole: “Sono solo 10 partite alle 17:45, non siate ridicoli” ammazzando l’AIC. Oggi abbiamo sentito parole molto importanti, autorevoli, il professore Vaia ha detto che dovevano fare la bolla, così potevano impostare diversamente la quarantena. Ha anche detto che tornare allo stadio non è una possibilità remota, tutt’altro. Detto dal principale esponente dal comitato della FIGC, il punto di riferimento medico, ci fa capire che le nostre idee sono sulla strada giusta”.

“Il famoso piano B dei playoff e playout, è stato svelato. 2 gironi da 10 squadre, il Napoli lotterebbe per 3 obiettivi: Coppa Italia, Champions e un traguardo impensabile. Chissà che dietro tutto questo non ci siano le orme di Aurelio De Laurentiis che si muove per entrare a pieno titolo nel palazzo come consigliere”.