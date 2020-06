Calciomercato Napoli, Carlo Laudisa smonta i sogni: “Ciro Immobile preferisce restare alla Lazio”

in

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato Carlo Laudisa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte. “Il Napoli ha grandi possibilità di passare il turno. L’Inter, tuttavia, non è un avversario da sottovalutare anche perché Antonio Conte è abituato alle partenze lanciate. Vedo comunque il Napoli favorito in virtù anche dello 0-1 dell’andata”.