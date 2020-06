Ciccio Graziani è sicuro: “Arkadiuz Milik può essere una valida alternativa alle giocate di CR7”

Intervenendo sulle frequenze di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori parlando anche del Napoli. “Si giocano molte partite ravvicinate in estate. La logica direbbe di cominciare la prima partita intorno alle 19, poi alle 21.30. L’orario caldo non deve essere un alibi, ci giocheranno tutti a rotazione. La Serie A è molto legata agli orari televisivi, ma non penso che sia un problema giocare al pomeriggio, non è mai morto nessuno. Ora l’importante è ripartire con il campionato, non è questo il problema. Al Milan c’è un po’ di caos, ogni giorno si leggono cose diverse. Gazidis è il punto di riferimento della proprietà e penso che presto capiremo le mosse. C’è un po’ di confusione e i tifosi non apprezzano e vorrebbero un club più organizzato nel futuro”.

“Milik? Se la Juve dà via Higuain può essere una valida alternativa alle giocate di CR7. Se il Pipita va via però la Juve può prendere molto di più: non mi sembra un giocatore da certi livelli, da Bayern, Juve o City. L’Inter si sta avvicinando alla Juve. Tonali è un giovane molto interessante e sarebbe un grande acquisto, anche se bisognerebbe vederlo con più responsabilità. Se rimarrà Lautaro potrà avvicinarsi ulteriormente ai bianconeri, ma se no chi arriverà? Cavani lo prendere ad occhi chiusi al posto di Lautaro, potrebbe fare bene in coppia con Lukaku. Werner è bravo, ma non so se si adatterebbe bene alla Serie A. Fra i due prenderei il Matador”.