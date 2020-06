CDS – Serie A, c’è chi vuole riaprire gli stadi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio alla tragedia familiare che ha colpito l’allenatore del Napoli Rino Gattuso, con la scomparsa della sorella Francesca di 37 anni avvenuta nella giornata di ieri. “Vittima di una malattia incurabile”, la donna era stata ricoverata già a febbraio. Spazio, poi, alla polemica tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e “Le Iene”. In ballo ci sarebbero le transazioni per il pagamento dell’ingaggio dell’ex Mauro Zarate. Il botta e risposta tra il club capitolino e la trasmissione di Italia 1 non accennano a fermarsi.

Il calcio giocato, intanto, sta per ripartire e il direttore Ivan Zazzaroni chiede una riapertura almeno parziale degli stadi, per alleggerire la quarantena. A lato, infine, si parla di mercato. Paulo Dybala, sul piede di partenza l’estate scorsa, potrebbe rinnovare con la Juventus. Spazio anche al Milan, che attende gli esiti degli ultimi esami di Zlatan Ibrahimovic.