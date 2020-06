Calciomercato Napoli, è braccio di ferro con il Real Madrid per la cessione di Fabian Ruiz

Fabian Ruiz sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato del Napoli. Sulle tracce del centrocampista spagnolo ci sono le big della Liga, ovvero Barcellona e Real Madrid. Il giocatore sarebbe in realtà considerato quasi incedibile. Tuttavia, secondo il ‘Mundo Deportivo’ i Blancos non sarebbero disposti a pagare la cifra di 100 milioni di Euro richiesta da Aurelio De Laurentiis. Si dovrà trattare ancora a lungo, nel caso.

I danni economici causati dalla pandemia di Coronavirus si fanno sentire anche per le casse delle Merengues, disposte invece a inserire in un’eventuale trattativa due calciatori che piacciono non poco al Napoli: Luka Jovic e James Rodriguez. Gennaro Gattuso considera Fabian Ruiz un uomo fondamentale nel suo gioco e non intende privarsene. La cessione in Spagna sembra un’altra voce tutta da verificare, ma il calciatore non ha ancora accettato le proposte di rinnovo offertegli dal Napoli, con cui ha un contratto in scadenza nel 2023.