TUTTOSPORT – “Juve-Inter, Zhang durissimo!”

“Juve-Inter, Zhang durissimo!” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. Il presidente dell’Inter, prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia, non ci sta e alza la voce sul caos dei calendari. Antonio Conte non si pronuncia ancora. In alto le difficoltà societarie del Milan col rapporto ormai compromesso per Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Di spalla “Cagliari choc” per l’esonero a sorpresa di Rolando Maran. Rivoluzione Toro: nessun intoccabile in vista della prossima stagione.

Di seguito, la traduzione del testo che Steven Zhang ha scritto sulle stories di Instagram per attaccare Paolo Dal Pino, presidente della Lega.

“Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che io abbia mai visto. 24 ore, 48 ore, sette giorni e cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo?

E ora parli di fair play e competizione leale?