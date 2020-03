Calciomercato Napoli: Arkadiusz Milik verso l’addio, per Piotr Zielinski è questione di dettagli

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare Napoli. Senza il rinnovo immediato, l’attaccante polacco sarà messo sul mercato. Il giocatore ha chiesto 5 milioni di Euro all’anno fino al 2024 con clausola non superiore ai 50 milioni. Il club azzurro non è disposto minimamente ad accettare. In questa stagione Arkadiusz Milik ha segnato 9 goal in campionato, ma con Dries Mertens in stato di grazia non c’è spazio per il centravanti. Il Napoli lavora da tempo al suo rinnovo, ma l’accordo è distante. A gennaio, anche per questo motivo, è stato acquistato Andrea Petagna, così da colmare l’eventuale buco. Discorso diverso per Piotr Zielinski. Il Napoli gli ha offerto il rinnovo a 2,5 milioni di Euro fino al 2024, ma pretende di inserire nel nuovo accordo una clausola di 100 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe che quest’ultima cifra non fosse superiore ai 60 milioni, ma si potrebbe chiudere per una via di mezzo a 80. In questo caso il rinnovo dovrebbe avvenire tranquillamente.