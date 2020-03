GAZZETTA – “Duro attacco di Zhang alla Lega”

“Duro attacco di Zhang alla Lega” e “Milan sbobanato” sono alcuni dei principali titoli in prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si passa dalle polemiche per il rinvio delle partite alle difficoltà societarie nel Milan col possibile addio dell’ex attaccante croato in società. In alto l’esonero di Rolando Maran al Cagliari, che ha ormai abbandonato ogni velleità europea.

Il Napoli deve ancora capire come sarà toccato dalla vicenda del calendario. In Coppa Italia non dovrebbero esserci più problemi. Aurelio De Laurentiis sembrava intenzionato a far spostare la semifinale di ritorno con l’Inter nel caso in cui si fosse dovuta disputare a porte chiuse. Si tratta di un momento delicatissimo per tutti, ma proprio gli azzurri sono tra coloro che stanno subendo meno danni dall’emergenza Coronavirus. L’unico neo è che l’Inter giocherà in coppa dopo aver riposato per due settimane in campionato. Servirà far fruttare il vantaggio dell’andata.