Parla l’agente di Matteo Politano: “Sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche del Napoli”

Davide Lippi, procuratore di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb circa il Napoli e il rendimento dell’attaccante in azzurro. “Il ragazzo è sereno, sta cercando di inserirsi al meglio nelle dinamiche del Napoli. Trasferirsi a gennaio è sempre abbastanza complesso. Matteo è un professionista esemplare, darà il massimo. Lo scambio con Spinazzola saltato? Le cose sono andate in un certo modo. Sono sempre convinto che le cose vadano come devono andare. Spinazzola ha fatto buone partite con la Roma e i giallorossi sono contenti di lui, Matteo è andato al Napoli. Va bene così, senza polemiche ulteriori. Chi ha tentato di fare questa operazione sa come sono andate le cose”. Matteo Politano potrebbe ritagliarsi una fetta di partita giovedì, nella semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter. Si tratterà di una delle gare più importanti della stagione azzurra e l’ex nerazzurro firmerebbe subito per fare un dispetto alla sua vecchia squadra.