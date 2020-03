Calciomercato Napoli, rinnovi in vista anche per José Callejon e Arkadiusz Milik

Dopo aver raggiunto l’accordo con Dries Mertens, il Napoli potrebbe affrontare anche le questioni degli altri rinnovi rimasti in sospeso. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, non è escluso un prolungamento del contratto anche per José Callejon. Lo spagnolo, in scadenza a giugno, sembrava il più diffidente di tutti. Le parti si incontreranno nelle prossime settimane per trovare un’intesa, in quanto il Napoli vorrebbe tenere anche lui. Inoltre c’è Arkadiusz Milik, per il quale la situazione è un po’ più complicata. La distanza tra domanda e offerta è notevole ampia e se non si arrivasse a un punto di incontro si potrebbe persino pensare a una separazione. La conferma di Dries Mertens toglierebbe spazio al polacco e come se non bastasse in estate arriverà Andrea Petagna. L’ultima parola spetterà a Gennaro Gattuso, ormai prossimo alla riconferma sulla panchina. Bisognerà capire di quante prime punte avrà veramente bisogno la rosa azzurra.