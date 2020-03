Serie A, caos calendario: il Napoli riposerà, col Verona si dovrebbe giocare il 13 marzo

Il calendario campionato italiano si appresta ad essere definitivamente ridisegnato a causa dell’emergenza Coronavirus. La riunione di Lega straordinaria avrebbe stabilito che le partite saltate saranno ricollocate al posto del prossimo turno di campionato. Per chiudere il torneo il 24 maggio le squadre giocheranno un turno infrasettimanale il 12-14 maggio.

Per il Napoli, dunque, ci sarà un clamoroso turno di riposo, con gli azzurri che tornerebbero in campo direttamente venerdì 13 marzo in casa dell’Hellas Verona, che sabato 7 recupererà invece il match con la Sampdoria. Domenica 8 si giocherebbe invece Udinese-Fiorentine e lunedì 9, insieme a Milan-Genoa, Parma-SPAL e Sassuolo-Brescia, la tanto sospirata Juventus-Inter. Nel weekend successivo la Serie A continuerebbe ad osservare il calendario originale, ripartendo dalla ventisettesima giornata con Verona-Napoli e Bologna-Juventus. Insomma, una confusione senza precedenti. Se per qualsiasi motivo dovessero saltare ancora altre partite, non ci sarebbe più nessuno slot a disposizione per concludere il campionato in tempo prima degli Europei.