Napoli, Raffaele Auriemma parla del futuro: “Un gruppetto di calciatori esperti dovranno guidare la ricostruzione”

Raffaele Auriemma ha commentato su Sportmediaset il momento attuale del Napoli, sicuramente migliorato dall’avvento di Gattuso. Adesso non ci si pone limiti.

“In due mesi e mezzo dal rischio retrocessione al rilancio in chiave Europa, dall’ammutinamento dello spogliatoio alla prospettiva (possibile) di una finale di Coppa Italia e dell’accesso (molto difficile) ai quarti di Champions League. È il metodo Gattuso, un tecnico coraggioso, capace di prendere per i capelli un Napoli ormai in caduta libera. Di restituire gioco e risultati ad una squadra che avrebbe meritato di essere in lotta per uno scudetto che, mai come quest’anno, non ha un padrone assoluto. Ed è su questo lavoro che il presidente De Laurentiis sta pensando di rilanciare il Napoli. Con la coppia Gattuso-Giuntoli a gestire aspetti tecnici e di mercato. Oltre ad un gruppetto di calciatori esperti che dovranno guidare la ricostruzione che comincerà dalla prossima estate”.