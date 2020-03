Napoli, Carlo Alvino e il retroscena su Dries Mertens: “Punto di riferimento per il futuro”

Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, si è soffermato sul rinnovo di Dries Mertens nel suo intervento di oggi a ‘Radio Goal’. In particolare, sarebbe stato rivelato un picolo retroscena sull’incontro di ieri tra il belga e Aurelio De Laurentiis.

“Oltre al discorso rinnovo, nell’incontro di ieri si sono gettate le basi per una collaborazione che vada al di là del campo. Credo che Mertens rappresenti un valore da calciatore, ma possa rappresentare anche un punto di riferimento per il futuro. Torino? Il Napoli ha ritrovato la consapevolezza di essere forte sul serio. Ci avviamo ad un finale di stagione in cui il Napoli potrà ancora togliersi qualche soddisfazione, tenendo conto che l’obiettivo resta l’Europa League”, ha dichiarato Carlo Alvino. Insomma, sembra proprio che “Ciro” possa simboleggiare non solo il presente, ma anche il futuro di questa società. Sarebbe uno dei pochi calciatori a riuscirci nell’era di Aurelio De Laurentiis.