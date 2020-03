Arrigo Sacchi sul ritorno di Napoli-Barcellona: “Adesso la partita è aperta”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli ha giocato una partita molto tattica contro un pessimo Barcellona, per merito anche degli azzurri, che nel primo tempo sono stati molto difensivi ma efficaci. Nel secondo tempo poi sono andati anche più all’attacco, ma poi è stato commesso un errore tipico del calcio italiano: avere come riferimento in fase difensiva anche i compagni, Di Lorenzo non l’ha fatto e ha tenuto in gioco Semedo. Adesso però la partita è aperta. Si sono visti i limiti del Barcellona attuale, ma come vivrà il Napoli questi giorni d’attesa? Le partite si vincono 10-15 giorni prima, quando prepari la partita e tutte le energie le convogli in quella direzione. Senza ossessione non possono esserci arte e risultati. Il Napoli sta tornando ad essere una squadra bella e vincente, ha un’opportunità e deve crederci. È sufficiente uscire con onore, ma c’è la possibilità di farcela e ne devono essere convinti”.