Napoli, il report dell’allenamento: lavoro in palestra per Fernando Llorente e Amin Younes

Sperando di giocare regolarmente la prossima partita in casa del Verona, il Napoli deve preparare la semifinale di ritorno in coppa con l’Inter. Seduta mattutina oggi per la squadra al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri saranno impegnati al San Paolo giovedì alle ore 20:45. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione a secco e lavoro aerobico.

Come si apprende dal sito ufficiale del club, successivamente ci sono stati seduta tecnica di posizionamento in campo e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro in palestra e in campo per Kevin Malcuit e Kalidou Koulibaly. Arkadiusz Milik, Fernando Llorente e Amin Younes hanno svolto lavoro in palestra. Dries Mertens sembra recuperato e può festeggiare nel migliore dei modi la notizia del rinnovo. Chissà che per celebrare il prolungamento del rapporto col Napoli non diventi il miglior marcatore della storia azzurra proprio giovedì…