TUTTOSPORT – “Juve-Inter, a porte chiuse?”

La prima pagina di Tuttosport di oggi è dedicata all’emergenza Coronavirus che potrebbe portare a giocare Juventus-Inter, big match della prossima giornata, a porte chiuse. “Juve-Inter, a porte chiuse?” è il titolo al riguardo. Quattro le partite rinviate durante questa 25esima giornata di campionato. Il prossimo turno potrebbe essere direttamente rinviato. In taglio basso spazio anche alla vittoria della Lazio sul Genoa: “Ciro 27, Lazio che forza a Marassi!“. Riscatto Roma con il Lecce. Proprio le due squadre della capitale potrebbero generare un problema non da poco anche nell’ottica degli Europei, in quanto Roma e Lazio dovrebbero giocare l’ultima giornata fuori casa per lasciare lo stadio Olimpico libero. Se dovessero recuperare delle partite in casa il calendario subirebbe modifiche considerevoli. Intanto, l’emergenza Coronavirus sembra iniziare ad espandersi anche verso il Sud, a causa degli spostamenti di potenziali contagiati dai focolai. Napoli-Barcellona non è a rischio, mentre Inter-Ludogorets si giocherà a parte chiuse.