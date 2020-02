GAZZETTA – “Scudetto in quarantena”

“Scudetto in quarantena”: così La Gazzetta dello Sport nel titolo di apertura quest’oggi. Il Coronavirus mette in allarme l’Italia e ferma anche lo sport. Campionato nel caos: Juventus-Inter a porte chiuse? Fino a domenica sport soltanto senza spettatori Il nord ha paura e dilaga il contagio: più di 150 casi già accertati. Terza vittima ed è assalto ai supermercati.

Si è parlato anche dell’eventualità di rinviare Napoli-Barcellona. I blaugrana, comunque, dovranno sostenere dei test prima di entrare al San Paolo. Inter-Ludogorets di giovedì, in Europa League, si giocherà invece a porte chiuse. Stando alle parole del premier Giuseppe Conte, comunque, la prossima giornata di campionato potrebbe essere totalmente rinviata. Sicuramente non si giocherà Udinese-Fiorentina, a causa di una sospensione di manifestazione pubbliche in Friuli fino a marzo. Per ora, la situazione relativa al Coronavirus in Campania è tranquilla. Il timore generale è che nei prossimi 10 giorni possano svilupparsi casi anche nell’Italiano centro-meridionale.