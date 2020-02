Napoli, parla Giampaolo Surini: “Lorenzo Insigne sta dimostrando di essere un giocatore di grandissimo livello”

L’ex tecnico della Primavera Giampaolo Saurini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società azzurra, soffermandosi sull’attualità e su alcuni singoli elementi della squadra di Gennaro Gattuso. “Il Napoli ha giocato bene sempre, salvo la sbavatura del calcio d’angolo, anche se non sono stati molto incisivi nonostante avessero un possesso palla notevole. Si sta rivedendo il Fabian Ruiz dei tempi migliori. Queste partite con le medio piccole possono essere decise dal colpo del fuoriclasse. Insigne ha dimostrato negli anni, e sta dimostrando ancora oggi, di essere un giocatore di grandissimo livello. Fa la differenza. Si trova in una squadra di campioni di livello internazionale. Per Napoli-Barcellona il pronostico più aperto sulla base di quanto si è sentito dire sul Barcellona. La partita del San Paolo è aperta a tutti i risultati perché il Napoli è una squadra forte ma non dimentichiamoci che il Barcellona è una delle più forti del mondo”.