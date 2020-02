Roberto Carlos sul Barcellona: “Spero che vinca il Napoli. Gennaro Gattuso è stato bravo fin qui”

Napoli-Barcellona sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. Anche di ex calciatori illustri. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, l’ex giocatore del Real Madrid Roberto Carlos ha parlato infatti della sfida tra azzurri e blaugrana, in programma martedì in Champions League. “Di sicuro saranno 180 minuti molto intensi e divertenti. Perché si affrontano due grandi squadre. Un pronostico? Difficile, però spero che vinca il Napoli. Gattuso? Arrivare a stagione in corso non è mai facile, anche perché se la squadra dove arrivi ha cambiato allenatore vuol dire che qualche problema prima ci doveva pur essere. E lui mi sembra sia stato bravo fin qui a provare a mettere in ordine la situazione. Il Napoli aveva già fatto vedere cose belle con Ancelotti, ora bisogna dare anche il tempo ai giocatori di adattarsi alle novità”. Sono sempre di più gli addetti ai lavori che iniziano a convincersi che questo Napoli non partirà totalmente sconfitto contro Lionel Messi & co.