Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis torna alla carica per Sandro Tonali

Anche contro il Napoli Sandro Tonali si è distinto per le sue qualità, attirando gli occhi su di sé. Il centrocampista classe 2000, già nel giro della Nazionale, è da tempo nel mirino del Napoli e Aurelio De Laurentiis vuole avanzare quanto prima un’offerta a Massimo Cellino. Si parla di almeno 45 milioni di Euro, considerando la cifra tra bonus e obiettivi di vario tipo. Dal Brescia, però, non arrivano segnali positivi. Il presidente Massimo Cellino ha ribadito che per meno di 80 milioni il giocatore non partirà. Si tratta di una condizione sicuramente difficile da soddisfare e che non fa per le tasche azzurre. Il club azzurro sta aspettando che le pretese delle “Rondinelle” calino. Intanto, Aurelio De Laurentiis si sarebbe già dato appuntamento ad aprile con Massimo Cellino, di cui è alleato in Lega Calcio. Ci sarà da aspettarsi una bella lotta per Sandro Tonali, che sarà corteggiato da diverse big italiane e non solo.