CDS – “Messi avverte il Napoli con un poker all’Elbar”

In taglio centrale il Corriere dello Sport titola oggi con: “Prova a prendermi“. La Juventus vince contro la SPAL e allunga sulle inseguitrici: la Lazio è impegnata alle 12:30 contro il Genoa a Marassi. Rinviata linvece a partita dell’Inter con la Sampdoria a San Siro. In taglio alto: “Coronavirus. Stop a tre gare di A”. Rinviate tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto. Oltre alla gara dei nerazzurri, in A stop anche per Atalanta e Verona. Non sono esclusi ulteriori rinvii. In taglio basso, spazio alla partita di Champions tra Napoli e Barcellona: “Messi avverte il Napoli con un poker all’Elbar”, martedi sfida Champions al San Paolo.

Quella contro i blaugrana sarà chiaramente una delle sfide più affascinanti e importanti della stagione. Nella sua storia il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions League, obiettivo raggiunto invece al primo colpo da Leicester e che, probabilmente, sarà raggiunto anche dall’Atalanta in questa edizione del torneo.