GAZZETTA – “Serie A chiusa per virus”

“Serie A chiusa per virus”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ovviamente si sofferma sulla sospensione di tre gare, Inter-Sampdoria, Atalanta Sassuolo ed Hellas Verona-Cagliari, a causa del Coronavirus e dei contagi in Italia. A deciderlo è stato il Governo: in Lombardia e in Veneto, le due regioni più colpite dal virus, non si gioca. Non sono esclusi ulteriori rinvii. Nell’anticipo delle 18 di ieri, intanto, la Juventus ha battuto la SPAL grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo, che ha strappato il record di marcature consecutive. “Una Juve ronaldista”, scrive la rosea. Di Aaron Ramsey il raddoppio, mentre Andrea Petagna ha realizzato su rigore il goal della bandiera. Frenato invece il Milan, che si fa raggiungere nel finale dalla Fiorentina in casa dei viola. “Una furia milanista”, il titolo del giornale dopo l’1-1 maturato all’Artemio Franchi. Non mancano le polemiche sui presunti errori arbitrali.