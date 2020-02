Napoli-Barcellona non è a rischio: la situazione

Nessun pericolo per Napoli-Barcellona. Dopo il rinvio dei quattro match del campionato italiano, il Consiglio federale chiederà al Governo di riaprire gli stadi. Bisogna fare chiarezza soprattutto in vista dei prossimi Europei, dato che il calendario non potrà slittare più di tanto. Per quanto riguarda Napoli-Barcellona, la situazione al momento è sotto controllo e la gara non è assolutamente a rischio. Discorso diverso per Inter-Ludogorets di Europa League, per la quale, invece, si valuta la possibilità di disputare il match a porte chiuse. I nerazzurri hanno già riposato ieri rinunciando alla partita contro la Sampdoria.

Il Barcellona è arrivato oggi a Napoli, dove ha effettuato dei test di sicurezza a causa dell’emergenza sul Coronavirus. Gli azzurri saranno sprovvisti di Kalidou Koulibaly. La curiosità maggiore risiede nelle scelte per l’attacco. Gennaro Gattuso potrebbe lasciare in panchina Arkadiusz Milik e mandare avanti il tridente leggero con il solito Dries Mertens impiegato come “falso nueve”.