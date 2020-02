Gennaro Gattuso in conferenza verso Napoli-Barcellona: “Tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona…”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza in vista di Napoli-Barcellona. “Affrontiamo una grande squadra e ringrazio Ancelotti e la squadra perché io non ho fatto nulla e mi ritrovo a giocare questa gara. C’è l’emozione, da due giorni smanettiamo col mio staff. Con Setien sono tornati a fare quello che fanno da tempo. Con Valverde riconquistavano dopo 11 secondi, ora dopo 6 secondi. Non dobbiamo pensare solo al loro possesso, ma anche alla riconquista e servirà attenzione soprattutto quando teniamo palla. Ti aggrediscono e rischiamo grosso se non facciamo le cose al meglio!”.

“Insigne? Non scopro io la sua tecnica, ma non avendo grande fisicità, ha un motore importante. Fa 12 chilometri, ripiega, è intelligente tatticamente, deve migliorare da capitano nell’essere coerente su tutto quello che fa. Farsi sentire, non parlare sempre, ma quelle poche volte entrare nell’anima, un qualcosa che deve migliorare. Mi ha sorpreso perchè è molto intelligente, non solo quando ha la palla. (…) Messi è un grande, pure Lorenzo ha detto che è il più grande. Lo è da anni, ma è il migliore per come ha vissuto tutta la sua carriera, è un esempio mondiale, per i bambini, sempre perfetto, importante per lo sport. L’unica anomalia è essersi fatto crescere la barba, per farti capire. Fa cose impensabili ma da anni è il più grande di sempre”, ha aggiunto il tecnico.

Fra le tante domande, il mister si è prodotto anche in un paragone tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona. “Diego è il dio del calcio, mica devo dirlo io, ma non l’ho visto da vicino, ma l’ho seguito e so che è stato tra i più grandi. Ora vedo fare a Messi robe che faceva Diego, mi sono perso qualcosa di meraviglioso. Non dobbiamo commettere l’errore… noi giochiamo contro il Barcellona, non è solo Messi e se ci metti un uomo addosso non risolvi niente”.