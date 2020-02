Lorenzo Insigne in conferenza prima di Napoli-Barcellona: “Per noi Diego Armando Maradona è tutto”

Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza alla vigilia di Napoli-Barcellona. “Dobbiamo prepararla nel migliore modo possibile, poi sappiamo che hanno Messi e non solo, anche se il numero 1 è lui e dovremo limitarlo. È una gara difficile, ma la prepariamo al meglio, sappiamo che in campionato non stiamo facendo benissimo ma la Champions ha un altro fascino. Dobbiamo fare bene in entrambe le fasi, è una grande sfida e la prepariamo al 100% seguendo il mister per avere la giusta mentalità. Per fare goal, non prenderle e fare una grande gara. Ho già detto che Messi è il più forte al mondo, ma non voglio fare paragoni. Per noi Maradona è tutto, è sacro, ma senza togliere nulla a Messi che è il più forte di tutti”.

Il capitano non è spaventato. “No, non c’è paura, altrimenti non fai le cose giuste. Ci dobbiamo provare, affrontiamo grandi campioni ma anche il Liverpool era campione d’Europa, se li affrontiamo al meglio possiamo fare una grande prova. È un’altra cosa affrontarli in Champions rispetto alle amichevoli. Ancora dobbiamo vedere le clip, ho visto l’ultima partita e hanno concesso qualcosa, dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche errore, non penso poi ci sarà un problema sostituire Sergi perchè hanno grandi giocatori. Il Barça è un grande club ma non ho mai avuto questa opportunità. Il mister dal primo giorno ci ha dato carica, ci ha fatto sentire la fiducia, i suoi discorsi sono piaciuti a tutti e l’abbiamo seguito tutti, il mister ci tiene tutti sul pezzo e spero continui a darci una mano ogni giorno perché ha esperienza da giocatore e allenatore”.

“Sono convinto faremo una grande gara, ma sappiamo che sarà difficile, hanno tanti campioni e dovremo ragionare da squadra, solo così si può fare una grande partita, si vince di squadra, non singolarmente. da me i tifosi si attendono tantissimo, accetto le critiche, sono sereno e sono sempre venuto fuori da questi periodi e lo sto facendo ancora”.