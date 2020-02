Napoli-Barcellona in tv: orario diretta partita e dove vederla

Napoli-Barcellona è in programma martedì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Paolo. Come tutte le partite della Champions League, anche la diretta dell’andata degli ottavi di finale sarà in onda su Sky. Per vedere in streaming il match è sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di uno dei big match più attesi dell’anno. Gli azzurri cercano riscatto dopo una stagione travagliata fra cattivi risultati e ammutinamento. Nel Napoli dovrebbero trovare spazio ancora Diego Demme, probabilmente il più convincente fra gli acquisti di gennaio. C’è grande emozione per l’arrivo di Lionel Messi al San Paolo, che fu tempio di Diego Armando Maradona.

La partita Napoli-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà in diretta televisiva anche in chiaro su Canale 5.