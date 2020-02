Napoli-Barcellona, parla il Questore: “Bisogna avere un po’ di pazienza per entrare allo stadio”

Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, ha parlato dell’ordine pubblico e delle misure per Napoli-Barcellona a Radio Kiss Kiss Napoli. “Si tratta di un grandissimo evento, con tantissime persone, ma le forze di polizia di Napoli sono abituate a queste cose, sia nello sport che oltre lo sport. Per ogni evento i servizi vanno ritagliati e modulati in maniera specifica, ma c’è una certa abitudine da parte degli addetti ai lavori a gestirli. Immaginiamo un grande afflusso di pubblico. Questa decisione in ordine all’orario di apertura è finalizzato all’essere più facile l’accesso allo stadio. Potrebbe esserci un disagio legato al traffico, come succede sempre in vicinanza di tali eventi. Le forze di sicurezza di Napoli sono abituati, ma lo sono anche i cittadini e gli utenti degli impianti sportivi. Lo sanno che bisogna avere un po’ di pazienza per entrare allo stadio, in modo che tutte le misure di sicurezza siano seguite. Spero solo che si divertano in questa partita”.