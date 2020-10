TUTTOSPORT – “Juve, chi l’ha vista?”: troppo pesante la sconfitta con il Barcellona

“Juve, chi l’ha vista?” scrive Tuttosport in apertura quest’oggi parlando della sconfitta interna della squadra di Andrea Pirlo contro il Barcellona, alla seconda giornata dei gironi di Champions League. Severa lezione di calcio dei catalani che si impongono a Torino. Tre reti annullate ad Alvaro Morata, troppi errori e tanta confusione: serve molto di più. “Lazio, sei eroica”: pareggio 1-1 in casa del Bruges con una rosa decimata. “Brivido Toro ma Verdi c’è”: Lecce rimontato e battuto soltanto ai supplementari in Coppa Italia, grazie alla doppietta del fantasista. Nel 4° turno la sfida sarà con l’Entella. “Genoa avanti: adesso il derby con la Samp”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ecco Baresi vicepresidente”. A San Siro arriva lo Sparta Praga per il match di Europa League. In campo anche il Napoli contro la Real Sociedad, in trasferta, e la Roma contro il CSKA Sofia. Infine “Ahi, Lautaro torna in Barça”: Antonio Conte alle prese con il caso di Lautaro Martinez, tra crisi tecnica e voglia di andar via.