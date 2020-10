CDS – Il Napoli si trasforma: Gennaro Gattuso punta su Andrea Petagna

“Juve e Pirlo in fuorigioco” è il titolo d’apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il riferimento è alla sconfitta della Juventus per 0-2 in casa contro il Barcellona, in Champions League, senza Cristiano Ronaldo. Ben 3 goal annullati ad Alvaro Morata per fuorigioco. Il tecnico: “Ci servirà per crescere”. “La Lazio a tutto cuore fa tremare il Bruges”: c’è spazio anche per l’1-1 dei biancocelesti, che benché decimati, hanno strappato un importantissimo 1-1 in terra belga. Simone Inzaghi, senza mezza squadra fermata dal Coronavirus, ha sfiorato una vittoria che sarebbe stata clamorosa. In goal subito Joaquin Correa.

Stasera in campo le tre italiane per l’Europa League. “Pioli chiede gli straordinari a Ibrahimovic con lo Sparta”. Il tecnico non rinuncia allo svedese neanche in Coppa. “Il Napoli si trasforma, Petagna al comando”. Gennaro Gattuso va in Spagna contro la Real Sociedad e punta sul suo panzer. Pronto il turnover, Dries Mertens rimane fuori. La Roma, invece, sarà impegnata in casa contro il CSKA Sofia.