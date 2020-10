Gennaro Gattuso verso Real Sociedad-Napoli: “Ci sono ancora 15 punti a disposizione”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League Real Sociedad-Napoli. “Partita molto importante, ci sono ancora 15 punti a disposizione, giovedì scorso abbiamo preso una mazzata incredibile. Abbiamo fatto molto poco negli ultimi 20 metri. (…) I cambi di formazione? Bisogna capire cosa vuol dire cambiare, abbiamo gli strumenti per valutare le condizioni fisiche dei giocatori, scenderà in campo chi sarà al 100%. Sicuramente faremo qualche cambio, ma saremo altamente competitivi. I giocatori della Real Sociedad? Non c’è solo David Silva, è una squadra che ha grande senso di appartenenza. Siamo fortunati a giocare senza tifosi, qui è una bolgia quando c’è il pubblico. Si tratta di una squadra con grande mentalità. Sanno battagliare e giocare. Hanno tanti giocatori giovani e interessanti. Ripeto che ci vorrà un grande Napoli”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“(…) Ora non dobbiamo pensare all’AZ Alkmaar, ora c’è da sfidare la Real Sociedad, bisognerà giocare da squadra. Abbiamo 25 giocatori, abbiamo tanti giocatori bravi e ci sono 5 cambi a disposizione nel corso della partita. Abbiamo il dovere di giocare al massimo tutte le competizioni, abbiamo una buonissima rosa. Affronteremo ogni gara con grande serietà. Sassuolo? Realtà del calcio italiano, fanno un calcio propositivo, ci possono mettere in grande difficoltà. Cosa mi preoccupa della Real Sociedad? Giocano da squadra e sanno cosa fare, hanno giocatori di grande talento. Dobbiamo affrontarli con personalità e voglia di giocare al calcio. Non dobbiamo avere paura, bisogna fare le due fasi nel miglior modo possibile. Sicuramente c’è pressione per noi perché abbiamo sbagliato la prima partita, affrontiamo una squadra forte. La Real Sociedad ha una grande storia, mentalità e cultura. Qui c’è gente con grande spirito e senso d’appartenenza”.