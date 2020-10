Fabian Ruiz descrive il Napoli e la Real Sociedad: “Entrambe giocano a calcio molto bene”

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Real Sociedad, valido per la seconda giornata del girone di Europa League. Gli azzurri hanno perso in casa contro l’AZ Alkmaar giovedì scorso e cercano il riscatto. “Mi sento molto bene a giocare con Bakayoko, ma anche con altri, abbiamo giocatori molto forti. Ho giocato due gare, mi sono sentito bene, lui è più difensivo ed ho più libertà. Io al posto di Mertens? Dovete chiederlo al mister… uno vuole giocare, poi dove non importa, ma mi trovo meglio più dietro. Se il mister mi vorrà lì, per me va bene”.

Non è mancato un commento sulla squadra avversaria, per certi versi molto simile al Napoli. “Entrambe giocano a calcio, loro lo fanno molto bene, sono squadre simili e sarà una gara molto difficile”, ha aggiunto dunque lo spagnolo, che domani sera sarà titolare.