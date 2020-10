Real Sociedad-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Fabian Ruiz trequartista

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Real Sociedad-Napoli, in programma oggi 29 ottobre allo stadio Reale Arena. In porta ci sarà David Ospina. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Elseid Hysaj. Possibile il riposo per Tiémoué Bakayoko, quindi Diego Demme e Stanislav Lobotka a centrocampo. Matteo Politano, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne dovrebbero agire alle spalle di Andrea Petagna, che pochi giorni fa ha realizzato il suo primo goal in azzurro a Benevento. Dopo la sconfitta casalinga contro l’AZ Alkmaar di giovedì scorso, stavolta la vittoria sarà quasi obbligatoria. L’Europa League è sicuramente alla portata del Napoli e uscire alla fase a gironi sarebbe sicuramente un insuccesso per gli uomini di Gennaro Gattuso, che tanto bene stanno facendo in campionato.

Probabili formazioni Sportmediaset

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Munoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian Ruiz, Insigne; Petagna.