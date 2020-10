Roberto Mancini torna sul Coronavirus: “Speriamo che finisca presto. I club hanno bisogno dei botteghini”

“Speriamo che il COVID-19 finisca presto, non se ne può più”: così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato a Sportlab per i 75 anni del Corriere dello Sport e di Tuttosport. Pochi giorni fa il mister era finito sul patibolo mediatico per aver condiviso sui social una vignetta negazionista, poi è tornato sull’argomento in relazione al mondo del calcio.

“Ci vorrà tempo per rialzarsi, tra poco sarà più di un anno che gli stadi sono vuoti e i club hanno bisogno dei soldi del botteghini, ma penso che si potrebbe fare entrare più gente negli stadi. Se possono stare in mille in un settore, allora si possono aprire più settori. E non capisco come facciano a definire essenziali alcune attività e altre meno: per me lo è il calcio, perché è il mio lavoro, così come per chi ha un bar o chi vende i giornali. E non dimentichiamoci che nel calcio lavorano tantissime persone con stipendi normali, non ci sono solo allenatori e giocatori”.