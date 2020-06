TUTTOSPORT – “Juve, c’è Ringhio!”

“Juve, c’è Ringhio!”, è il titolo principale sulla prima pagina del quotidiano piemontese Tuttosport di oggi. Il giornale apre con il pareggio del San Paolo tra Napoli e Inter, che lancia gli azzurri in finale di Coppa Italia contro i bianconeri. In taglio basso, spazio al mercato: “Vidal chiama Conte: Lui si fida di me”. Ecco poi il “Milan da rilanciare: intanto c’è Kalulu”. Infine, i granata: “Bonaventura, sempre più Toro”.

Dries Mertens ha appena firmato il record di goal in maglia azzurra, arrivando a quota 122 reti in 7 anni, ma si sottolinea anche come Cristiano Ronaldo abbia voglia di riscatto. Troppo negativa la prestazione dell’altra sera contro il Milan: rigore sbagliato, poco supporto alla squadra. In vista della finale potremmo vedere un altro CR7. La Coppa Italia è l’unico trofeo nazionale che gli manca dopo aver già vinto la Supercoppa Italiana del 2018 (disputata a gennaio 2019) e lo scudetto l’anno scorso.